Азовское море ежегодно «съедает» порядка 3 метров береговой линии на Кубани

О мерах по борьбе со стремительным разрушением береговой полосы на побережье Азовского моря рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

В рамках круглого стола, посвященного сохранению морского побережья и малых водоемов, обсудили вопросы берегоукрепления.

«Разрушительные процессы береговой линии Азовского моря находятся в активном состоянии. Ежегодно море «съедает» 2-3 м береговой полосы», — написал Роман Бублик в Telegram.

Чтобы противостоять этому природному явлению, требуется регулярное взаимодействие муниципальной, краевой и федеральной власти, отметил Бублик. С этой целью на территории Ейского района появится отделение Всероссийского общества охраны природы.

«Со своей стороны предложил объединить усилия, создать рабочую группу, включив туда и представителей Ейского эколого-биологического центра, а также провести исследовательскую работу по водным объектам, расположенным в границах муниципального образования», — сообщил глава Ейского района.

На Кубани работу по сохранению уникальных водных объектов проводят в том числе в рамках национального проекта «Экология».

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