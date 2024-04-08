Кондратьев: новые берегоукрепительные сооружения нужны всему побережью Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 апреля свой рабочий день проводит в Сочи.

Глава региона обсудил с мэром курорта Алексеем Копайгородским реконструкцию берегоукрепительных сооружений. По его словам, на Приморской набережной, впервые в регионе, реализуют масштабный проект. Там установят современные волноломы из природного камня горизонтального типа. Сейчас там берег защищают вертикальные волноломы бунного типа.

Ожидается, что новые сооружения смогут надежно защитить пляжи от размыва, а инфраструктуру набережной от сильных штормов.

«Такие сооружения необходимы на всем Черноморском и Азовском побережьях. Берегоукрепление — это первое, с чего должна начинаться реконструкция пляжей», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что новые проектные решения по берегоукреплению нужно внедрять, не нарушая водную экосистему.

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