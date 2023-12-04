Более 200 млн рублей ущерба нанес «шторм века» пляжам Сочи

В Сочи первые зимние пляжи восстановили после шторма. Они уже встречают сочинцев и туристов.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, инфраструктура на зимних пляжах готова для отдыха и прогулок. В первую очередь на курорте привели в порядок морские набережные.

«На остальных прибрежных территориях работа кипит круглосуточно. Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 млн рублей. Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки. Зимние пляжи уже готовы на 80%», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Глава Сочи отметил, что все пляжи откроют поэтапно в декабре.

Читайте также: со 2 декабря начнут поэтапно открывать пляжи Сочи, закрытые из-за «шторма века».