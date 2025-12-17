Ученые работают над решением проблемы с засухой в северных районах Кубани

Долгожданные осадки на севере края дали озимым возможность для хорошего старта. Специалисты агрохимической службы исследуют почву и проводят диагностику, чтобы понять, в каком состоянии растения уходят в зиму, и спрогнозировать, чего ждать весной.

В Ленинградском округе, несмотря на дожди, на глубине 30 см земля абсолютно сухая. Корням растений не хватает влаги. У агронома Владимира Варламова каждая капля драгоценного дождя посчитана: с сентября по декабрь выпало 96 мм осадков.

«Этого недостаточно. Сейчас корневая система подошла как раз к этому сухому слою. Этого критично будет недоставать», — сетует агроном Владимир Варламов.

Критическая ситуация сложилась этим летом в северных районах Кубани: на почве фиксировали температуру +64 °С. Полезные бактерии и грибы попросту погибли. Из-за разложения органики повысилась концентрация азота, который не дает растениям усваивать фосфор — элемент, необходимый для формирования колосьев.

«Мы сейчас отслеживаем состояние, чтобы понимать ситуацию по элементам питания. Что растениям достает, чтобы в дальнейшем уже с помощью подкормок сбалансировать минеральное питание», — рассказывает начальник отдела Северо-кубанского филиала агрохимической службы России Ирина Григоренко.

В лаборатории листовая диагностика озимой пшеницы подтверждает превышение азота, но фосфор в пределах нормы. Показатели почвы — взяли более тысячи образцов на разных полях — летом буквально шокировали, а сейчас — настораживают.

Для хорошего урожая зерна почва должна промокнуть хотя бы на метр. В идеале нужен трехметровый слой снега, который затем будет таять постепенно. При этом для сахарной свеклы и подсолнечника требуется еще больше влаги. Однако вариант вызывать дождь искусственно ученые не считают перспективным.

«Я к этим вещам отношусь отрицательно. Вызов дождя означает, что где-то его в одном месте можно будет собрать, а в другом — лишить. Нам надо подбирать правильную технологию», — объясняет профессор КубГАУ Валентина Василько.

Период влагонакопления — примерно до 15 февраля. Это та точка отсчета, когда нужно принимать решение о дальнейшей технологии. Следующий год ожидают уже не засушливым, а умеренным по влажности. Но до восстановления прежних объемов урожая на севере Кубани, по мнению ученых, пройдет не менее трех лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае осенью не стали применять метод принудительного вызова дождей.

Подпишись, здесь всегда интересно.