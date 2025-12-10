На Кубани осенью не стали применять метод принудительного вызова дождей

Власти Краснодарского края осенью отказались от идеи применения метода принудительного вызова осадков для борьбы с засухой.

О возможностях использования научного подхода против засухи в крае говорили в октябре. Однако осенью технологии не применяли.

«До настоящего момента в крае не применялись технологии искусственного стимулирования осадков для повышения качества озимых посевов. Тем не менее, возможность использования этой методики до завершения текущего года все еще рассматривается», — уточнили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В октябре заместитель директора новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности качества продукции АПК Валерий Немченко сообщал, что власти региона планируют применить технологии в пострадавших от засухи северных районах края, пишут «Ведомости-Юг».

