Ученые опознали загадочный предмет неандертальцев из Мезмайской пещеры

Анализ артефакта, найденного в Мезмайской пещере в Апшеронском районе 20 лет назад, провели ученые из России и США.

Необычный для микокской культуры предмет из кости, найденный на стоянке эпохи среднего палеолита, заинтересовал археологов. Дело в том, что такие изделия крайне редко встречаются на стоянках неандертальцев. Существует мнение, что архаичные люди практически не изготавливали костяные орудия.

Артефакт оказался особым костяным наконечником, изготовленным неандертальцами около 70-80 тыс. лет назад. Предполагается, что найденный наконечник изготовлен из кости бизона. Это изделие длиной 90 мм и шириной около шести мм было составной частью оружия для охоты, сообщают ученые в своем исследовании в Journal of Archaeological Science.

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