Археологи нашли в Новороссийске артефакты из турецкой крепости XVIII века

Ценные находки времен Османской империи обнаружили в культурном слое турецкой крепости на территории мемориального комплекса «Малая земля» в городе-герое.

Ученые, исследуя траншею для прокладки электрокабеля, обнаружили вал крепости Суджук-кале, название которой переводится с турецкого как «холодноватый». В культурном слое нашли пушечное ядро, турецкие курительные трубки и фрагменты системы водоснабжения. После изучения и описания артефакты пополнят коллекцию новороссийского музея.

По словам исследователей, история этого укрепления началась в 1717 году, когда крымский хан Саадет IV Герай выступил с инициативой строительства крепости после очередного набега горцев. В то время Черное море было внутренним водоемом Османской империи. Строительство крепости завершилось в 1722 году. В 1829 году по Адрианопольскому мирному договору территория перешла от Турции к России.

Остатки крепости были полностью разрушены в годы Великой Отечественной войны. Сейчас о ней напоминают лишь архивные снимки фрагментов укрепления, эскиз крепости и фрагмент надвратной плиты с арабскими надписями, хранящиеся в новороссийском музее.

Новороссийский ученый-краевед, историк Лев Степко отметил, что еще раньше, в 136 году, на этом месте находилась Генуэзская крепость. По его словам, после завершения реконструкции в Новороссийске появится уникальный историко-духовный комплекс, ограниченный с одной стороны собором, с другой — мемориалом «Малая земля», а находки на месте крепости Суджук-кале украсят музейные экспозиции, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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