Ученые объяснили замор бычка в Азовском море перегревом воды

Специалисты назвали причину замора бычка в Азовском море и версию странного поведения креветок, которые всплывали к поверхности воды.

Житель Ейска Валерий Сергеев записал видео, на котором обычно непрозрачные воды Азовского моря вдруг открыли вид на его обителей. Больше всего капитана катера удивило обилие креветок.

«Она сейчас икряная. Внизу под брюшком икра, это все было видно, она на поверхности была, ее было очень много. В одном месте проплывал уже укаченный бычок, было видно, как пять креветок на этом бычке сидели», ― делится Сергеев.

Аномального нашествия креветок нет. Ракообразные очень расплодились в Азовском море, но называются они на самом деле черноморская травяная и черноморская каменная креветка. Ловить их сейчас запрещено ― сезон нереста. Рыбаки нацелены на другую рыбу.

«От времени суток зависит. Ловят здесь и пеленгаса, и тарань. С утра, видать, один бычок ловится», ― говорит житель Ейска Сергей Полоротов.

Запасы бычка уменьшились. У берегов Ейска наблюдали замор рыбы. Такое явление еще несколько дней назад фиксировали жители и гости города. В тот момент бычков можно было собирать руками, а потом вся эта рыба погибла. Берег и Ейского лимана, и Таганрогского залива был усыпан тушами бычка, камбалы, тарани. Рыбаки уверены, что восстановится численность нескоро.

«Годами будет восстанавливаться. Если много рыбы погибло, надо воспроизводство ее. Время надо», ― отмечает турист из Ульяновской области Василий Гаврилов.

В прошлом году в середине июля Азовское море прогревалась в среднем до +25-26 °С, в этом году +28 °С, по данным Краснодарского гидрометцентра. В такой жаре снижается количество растворенного в воде кислорода.

С продолжительными высокими температурами связывают ученые подобное поведение и рыбы, и креветок.

«Они испытывают стресс от горячей воды, от слишком прогретого моря. У них уже нарушение нервной деятельности, скорее всего, произошли», ― подчеркивает член Экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Тем не менее все море целиком, по словам ученых, не прогревается до критических температур. Это сезонное явление. Так что креветки не пропадут. Медузы, встреча с которыми так отталкивает туристов, ушли на глубину. Есть и еще очевидные плюсы ― наличие креветок в море говорит о чистоте воды. Сейчас на Приазовье пришла прохлада.

«Если смотреть глобально, то потепление ― это огромная проблема всей планеты. Если локально, то уже сейчас температура в Азовском море снизилась, и есть надежда, что баланс экосистемы пришел в норму. По крайней мере визуально никаких аномалий нет», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

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