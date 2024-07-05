Самые опасные для купания места назвали в администрации Ейского района

Администрация напомнила жителям и гостям Ейского района о запрещенных для купания местах.

Ейская коса — запрещенное для купания место: она известна подвижной линией берега и дна, а песок кажется плотным, но на самом деле засасывает человека.

«Ейская коса — намывная песчаная коса в Азовском море, часть Ейского полуострова. Ее длина сейчас около 3 км, что это очень коварное место — мелководье здесь зачастую переходит в глубинные провалы. А при сильном ветре скорость течения достигает 2 м/с, и справиться с ним не под силу даже опытному пловцу-спортсмену», — сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Конец косы и остров «Ейская коса», который также называют «Остров семи ветров», «Зеленый остров» и «Птичий остров», — он расположен в 3 км от материковой оконечности косы и является ее продолжением. Там купание также запрещено — на этой территории установлены специальные знаки, поскольку купание там грозит гибелью.

Смертельную опасность для человека представляют сильные течения, резкие перепады глубин, водовороты, обратные течения — тягуны и температуры на поверхности воды и в ее толще.

«На материковой части косы «Ейская» опасность для человека, находящегося в воде, представляют также камни и искусственно созданные людьми железобетонные конструкции. Печальная статистика на острове «Ейская коса» — в 2010 году во время купания утонули шестеро детей и один взрослый. Купание на оконечности косы «Ейская» закончилось смертью для граждан в 2015 и 2018 годах. Стоит отметить, что все погибшие люди были гостями Ейского района, приехавшими с намерениями хорошо отдохнуть в городе-курорте», — отметили в администрации.

Также купаться опасно для жизни на острове «Мартынячий» между оконечностью косы «Ейская» и островом «Ейская коса». В период купального сезона его выбирают любители парусного спорта и яхтинга, а также люди, которые хотят отдохнуть от городской суеты. Однако на этой полосе большая угроза — быстрое затопление из-за резкого подъема уровня воды во время приливов.

«Уважаемые жители Ейска и гости города! Купание на оконечности косы «Ейская», на островах «Ейская коса» и «Мартынячий» категорически запрещено! Берегите свою жизнь, жизнь своих близких, ограждайте от непродуманных поступков окружающих. Особое внимание уделяйте детскому отдыху на водных объектах!» — напомнили в администрации района.

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