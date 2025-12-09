Ученые обнаружили уникальный выброс сверхбыстрых ветров из черной дыры

Необычайный взрыв сверхмассивной черной дыры зафиксировали телескопы XMM-Newton и XRISM.

Яркую вспышку, исходившую от черной дыры внутри спиральной галактики NGC 3783, заметили астрономы. Вспышка быстро угасла, но породила быстрые ветры. Скорость потоков составила 20% от скорости света — примерно 60 тыс. км в секунду.

«Мы никогда раньше не наблюдали, чтобы черная дыра так быстро создавала ветры. Впервые мы увидели, как быстрый выброс рентгеновского излучения из черной дыры мгновенно вызывает сверхбыстрые ветры, которые формируются всего за один день», — отметил ведущий исследователь Нидерландской организации космических исследований (SRON) Ли Гу.

Черная дыра, о которой идет речь, по массе равна 30 млн Солнц. Эта область, известная как Активное ядро Галактики (AGN), излучает всевозможные виды света.

Ученые предполагают, что ветры вокруг этой черной дыры возникли из-за того, что запутанное магнитное поле AGN внезапно «раскрутилось» подобно вспышкам, которые происходят на Солнце, но в масштабах, которые почти невозможно себе представить, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Читайте также: редкая черная вспышка произошла на поверхности Солнца.

Подпишись, здесь всегда интересно.