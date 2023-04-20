Ученые нашли колонию краснокнижных летучих мышей в пещерах Псебая Краснодарского края
Спелеологи Краснодарского регионального отделения РГО выехали в Псебай Мостовского района, чтобы провести поиск пещер.
Маршрут к пещерам был затрудненным, так как гравийная дорога была разбита, а некоторые препятствия невозможно преодолеть на транспорте.
«В междуречье Большой и Малой Лабы достаточно много пещер. Например, пещеры Гунькиной балки известны с конца XIX века, пещера Рожнова на Ахмет-Скале тоже известна давно. Менее известны пещеры на балке Светлой. Одна из них является убежищем для колонии длиннокрыла обыкновенного. Этот вид летучих мышей занесен в Красную книгу России. Пещеру Светлую найти удалось, похоже, что она редко посещается и летучие мыши чувствуют себя прекрасно», — рассказал руководитель Комиссии спелеологии Краснодарского регионального отделения РГО Андрей Остапенко.
По данным комиссии, в окрестностях поселка Псебай находится множество пещер, которые образовались в гипсово-ангидритовых толщах еще в юрский период, сообщает пресс-служба Краснодарского РГО.
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