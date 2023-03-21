На территории лесопарка в Краснодаре ученые обнаружили краснокнижный цикламен

Лесопарк исследовали специалисты Природоохранительной комиссии Краснодарского РГО. Он оказался самой северной точкой произрастания цикламена кавказского.

Краснодарский лесопарк расположен в городской черте краевой столицы. Сейчас там реконструируют пойменный лес — удаляют поврежденные деревья, которые опасны для отдыхающих, расчищают поляны от амфоры кустарниковой, которая вытеснила аборигенные растения.

«Мартовское обследование принесло новые интересные находки в пойменном лесу. К большому удивлению, нами отмечено произрастание редкого вида — цикламена кавказского. Теперь это самая северная точка произрастания вида в Краснодарском крае. В пойменном лесу сейчас также цветут эфемероиды пролеска сибирская и пролеска двулистная, хохлатка Маршалла, фиалка белая», — рассказала доктор биологических наук, профессор, руководитель Природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО Светлана Литвинская.

Цикламен кавказский находится в Красной книге с 1988 года, в Красной книге Краснодарского края — с 2007 года, а также в списке редких видов Адыгеи с 2000 года. Встречается на территории края в окрестностях Красной Поляны, около Туапсе, в Апшеронском районе и Горячем Ключе, сообщает пресс-служба Краснодарского РГО.

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