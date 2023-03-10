Археологи обнаружили под Новороссийском ранее неизвестное палеоозеро
Обнаружили палеоозеро на территории заповедника «Утриш» в ходе экспедиции археолога, заведующего отделом скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Алексея Малышева и его команды.
«В долине, в юго-западной части заповедника, мы нашли сухой водоем, который, очевидно, наполняется после сильных ливней. По типу образования и его геологии — это озеро Абрау, но в миниатюре. Оно образовалось в результате осыпи, вероятно, после сильного землетрясения, когда породы, упавшие с гор, перегородили часть долины», — рассказал Алексей Малышев.
Примерная площадь палеоозера — около 1 га. На момент исследования оно было сухим. Периодически озеро наполняется, но вода уходит из-за неплотных пород.
По оценке археологов, возраст водоема может превышать 2 тыс. лет. В ближайшее время ученые планируют приехать на палеоозеро и взять образцы почвы, чтобы определить его точный возраст, пишет «Новороссийский рабочий».
Читайте также: стеклянную посуду, оружие и украшения возрастом 2 тыс. лет нашли в могильнике под Анапой.
- Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
- Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант