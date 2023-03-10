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Археологи обнаружили под Новороссийском ранее неизвестное палеоозеро

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/arheologi-obnaruzhili-pod-novorossijskom-ranee-neizvestnoe-paleoozero
Археологи обнаружили под Новороссийском ранее неизвестное палеоозеро
Фото novorab.ru

Обнаружили палеоозеро на территории заповедника «Утриш» в ходе экспедиции археолога, заведующего отделом скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Алексея Малышева и его команды.

«В долине, в юго-западной части заповедника, мы нашли сухой водоем, который, очевидно, наполняется после сильных ливней. По типу образования и его геологии — это озеро Абрау, но в миниатюре. Оно образовалось в результате осыпи, вероятно, после сильного землетрясения, когда породы, упавшие с гор, перегородили часть долины», — рассказал Алексей Малышев.

Примерная площадь палеоозера — около 1 га. На момент исследования оно было сухим. Периодически озеро наполняется, но вода уходит из-за неплотных пород.

По оценке археологов, возраст водоема может превышать 2 тыс. лет. В ближайшее время ученые планируют приехать на палеоозеро и взять образцы почвы, чтобы определить его точный возраст, пишет «Новороссийский рабочий».

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