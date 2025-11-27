Ученые могут пересмотреть теорию эволюции из-за находки на Шпицбергене
Революционное открытие на арктическом острове совершили палеонтологи.
Ученые обнаружили на Шпицбергене более 30 тыс. окаменелых фрагментов древних морских обитателей возрастом 249 млн лет. Среди них останки морских рептилий, амфибий, акул и костистых рыб.
Исследователи из Музея естественной истории Университета Осло и Шведского музея естественной истории потратили почти десятилетие на тщательные раскопки и анализ найденных образцов.
Обнаженный пласт окаменелостей представляет собой «костяное ложе», выступающее на склоне горы. В пласте находятся останки живых существ различных видов и форм — от микроскопических рыбьих чешуек до пятиметровых ихтиозавров, занимавших вершину пищевой пирамиды.
Эксперты установили, что находки опровергают теорию о медленной, длящейся 8 млн лет эволюции морских экосистем после «великого вымирания», уничтожившего 90% видов. Ученые выяснили, что сложные формы жизни и пищевые цепочки в океане появились через 3 млн лет.
Компьютерное моделирование и сравнительный анализ показали, что найденное сообщество позвоночных является одним из самых богатых по видовому составу для начала эры динозавров.
Такое открытие может указать, что предки морских рептилий и амфибий начали осваивать водную стихию еще до массового вымирания в Пермском периоде, а не после него. Глобальная катастрофа лишь ускорила этот процесс, сообщает издание Science XXI.
