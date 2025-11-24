На Тамани завершили исследование нового памятника османского времени

Поселение Панагия-2 находится на западном берегу Таманского полуострова, к северо-востоку от урочища Холодная долина.

Памятник археологии конца XVI — конца XVIII веков относится к османскому периоду. Он состоял из хозяйственных ям и помещений, погребов и основания плетневых заборов — ровиков. По словам младшего научного сотрудника ЮНЦ РАН Ольги Кладченко, памятник Нового времени помог ученым проследить конструктивные особенности жилищ полуземляночного типа.

«С южной стороны жилых помещений располагается выступающий наружу прямоугольный в плане ступенчатый вход. Также к южной стене пристраивался обращенный устьем в помещение глинобитный отопительный очаг с плоским дном и полусферическим сводом, находившимся под землей», — отметила Кладченко.

Результаты исследования поселения представили на научной конференции по археологии Западного Кавказа, сообщает пресс-служба Южного научного центра Российской академии наук.

