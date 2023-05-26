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Ученые КубГУ сделали снимок опасного астероида, который скоро сблизится с Землей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchenye-kubgu-sdelali-snimok-opasnogo-asteroida-kotoryj-skoro-sblizitsya-s-zemlej
Ученые КубГУ сделали снимок опасного астероида, который скоро сблизится с Землей
Фото из соцсетей

Речь идет об астероиде 1994 XD диаметров более 500 метров. Его признали потенциально опасным для нашей планеты.

По прогнозу ученых, астероид 12 июня сблизится с Землей на расстоянии 3,1 млн км. Это в 8 раз превышает среднее расстояние между нашей планетой и Луной.

Ученые из обсерватории КубГУ 18 мая получили снимок астероида 1994 XD. Впервые это небесное тело заметили в американской обсерватории Китт-Пик в декабре 1994 года, сообщает Telegram-канал Kiam&Ison.

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