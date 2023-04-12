Студенты и школьники Краснодарского края в День космонавтики получили снимки из космоса
Воспитанники Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» разработали и сконструировали антенные установки, которые принимают со спутника данные.
Спутники передают информацию о температуре поверхности земли, посевных площадях, полигонах твердых бытовых отходов. Снимки с погодных спутников дистанционного зондирования земли отображается в специальной программе.
Такой опыт позволяет учащимся Центра знакомиться с принципами приема спутниковых снимков, понимать, какие физические и математические законы лежат в основе технологий и как их использовать. Ребята также протестировали собственный проект – методику слежения антенных установок за спутником.
Центр «Перспектива» занимается научными исследованиями в сфере робототехники, биотехнологий и космических систем. На базе центра воспитанники работают над тематическими проектами, создают спутники и вспомогательную технику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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