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Студенты и школьники Краснодарского края в День космонавтики получили снимки из космоса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/studenty-i-shkolniki-krasnodarskogo-kraya-v-den-kosmonavtiki-poluchili-snimki-iz-kosmosa
Студенты и школьники Краснодарского края в День космонавтики получили снимки из космоса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Воспитанники Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» разработали и сконструировали антенные установки, которые принимают со спутника данные.

Спутники передают информацию о температуре поверхности земли, посевных площадях, полигонах твердых бытовых отходов. Снимки с погодных спутников дистанционного зондирования земли отображается в специальной программе.

Такой опыт позволяет учащимся Центра знакомиться с принципами приема спутниковых снимков, понимать, какие физические и математические законы лежат в основе технологий и как их использовать. Ребята также протестировали собственный проект – методику слежения антенных установок за спутником.

Центр «Перспектива» занимается научными исследованиями в сфере робототехники, биотехнологий и космических систем. На базе центра воспитанники работают над тематическими проектами, создают спутники и вспомогательную технику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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