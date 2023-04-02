Робота-аватара для исследований космоса создают студенты и школьники из Курганинска

Над созданием робота-аватара работают студенты и школьники Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива».

В настоящее время инноваторы создали кисть с блоком управления, который работает за счет напряжения человеческих мышц. Конструкцией можно управлять с Земли.

Директор Центра «Перспектива» Кирилл Попко сообщил, что планируется объединить несколько разработок в одну конструкцию и получить многофункциональное устройство

«Для космической индустрии наш прибор станет испытательным стендом, чтобы школьники и студенты могли отрабатывать алгоритмы управления подобными аппаратами. Такие проекты дают уверенность, что мы готовим достойных специалистов для работы в космической индустрии. Отрасль сейчас нуждается в талантливых кадрах, поэтому стараемся увлечь ребят разработками в этой сфере», — сказал Попко.

В настоящее время ведутся испытания системы управления робота. Устройство было представлено на Международной молодежной научной экспозиции «Шаг в будущее» в Москве. Разработчики провели открытое тестирование, собрали и проанализировали данные.

Идея создания этой конструкции возникла в 2017 году. Тогда конструкторы планировали создать прототип протезов рук. Но такие протезы индивидуальны, поэтому было решено изготовить универсальную систему. Работу над проектом продолжили в 2021 году, преобразовав его в робота-аватара.

Над усовершенствованием руки робота-аватара работают учащиеся 9 класса Максим Мартынов и Семен Костенко. Они планируют построить целый комплекс устройств, которыми можно будет управлять на расстоянии. В дальнейших планах — разработка торса космонавта-аватара. Параллельно они разрабатывают подвижные платформы и голосовой помощник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: ученые Кубани разработали препараты для снижения токсичности средств против сорняков.