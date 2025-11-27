Ученые изучат запасы пиленгаса, камбалы-калкан и осетровых в Азовском море

Специалисты-ихтиологи Азово-Черноморского филиала ВНИРО 28 ноября начнут зимнюю учетную траловую съемку в акватории Азовского моря.

Особое внимание во время экспедиции специалисты уделят осетровым видам рыб. Их запасы в последнее десятилетие начали восстанавливаться. Кроме того, планируется собрать свежие данные о запасах пиленгаса, камбалы-калкан и других видов водных биоресурсов.

Ихтиологи хотят изучить физиологическое состояние, возрастную и размерную структуру рыб, их пространственное распределение в осенне-зимний период.

Специалисты также исследуют популяции промысловых беспозвоночных: черноморских креветок, мидий, рапанов и скафарков. Мониторинг состояния популяций необходим, так есть устойчивая тенденция к увеличению их запасов, сообщили в официальном канале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Росрыболовства, запасы осетра в Азовском море достигли 3 тыс. тонн, что позволяет начать промышленный вылов.

