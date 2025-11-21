Росрыболовство: в Азовском море достаточно осетра для промышленного вылова

Запасы осетра в Азовском море достигли 3 тыс. т, что позволяет начать промышленный вылов. Об этом 21 ноября сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Он пояснил, что контроль за рыбными ресурсами Азовского моря усилили, когда оно стало внутренним морем России.

«Сейчас мы наблюдаем порядка 3 тыс. тонн запасов осетра за счет искусственного производства наших заводов в Азовском море. И в принципе это запас, который позволяет начать промышленное освоение», — отметил Соколов.

Он также добавил, запасы осетра должны вырасти после реконструкции осетровых заводов в Ростовской области, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что осетр снова может быть промысловой рыбой, хотя еще 10 лет назад он был под угрозой исчезновения.

