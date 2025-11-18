Вениамин Кондратьев: осетр снова может быть промысловой рыбой

Об этом губернатор Краснодарского края заявил в эфире федерального телеканала «Россия 1».

Вениамин Кондратьев напомнил, что осетр занесен в Красную книгу. При этом популяция рыбы этого вида в Азовском море значительно выросла.

«Наверное, будем уже инициировать, чтобы осетр из Красной книги был исключен, потому что его достаточно много. Теперь мы говорим, что он может быть промысловой рыбой. Осетр, который еще буквально десять лет назад был под угрозой исчезновения», — сказал глава региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центр сохранения осетровых рыб выпустил 1,66 млн разновозрастных рыб в Краснодарском крае. Специалисты регулярно выпускают все пять видов осетров Азово-Черноморского региона: белугу, стерлядь, шипа, севрюгу и русского осетра.

