Ученые Испании и США: с рождением первенца у мужчин уменьшается мозг

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Ученые из Испании и США выяснили, как отцовство меняет мужчин. Согласно исследованию, проведенному с участием 40 добровольцев, готовящихся стать отцами, у мужчин с рождением первенца сокращаются структуры зрительной коры и сети пассивного режима работы мозга.

Добровольцам делали МРТ до начала беременности их партнерш, во время нее, и спустя несколько месяцев после рождения ребенка. Результаты авторы исследования сравнивали с показателями контрольной группы из 17 мужчин, которые не собирались становиться отцами.

По данным исследования, у отцов, в отличие от матерей, с рождением ребенка не меняются структуры лимбической системы мозга. Она отвечает за мотивацию и внутреннее вознаграждение. Перестройка происходит в коре больших полушарий. Она затрагивает зрительную кору и участки, связанные с сетью пассивного режима работы мозга.

Ученые отметили, что с задачами на зрительную память отцы справлялись лучше, чем бездетные мужчины. Вероятно, эти изменения способствуют принятию ребенка и вовлечению в заботу о нем, пишет журнал Cerebral Cortex.

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