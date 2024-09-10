Ученые и аспиранты КубГМУ разрабатывают новый способ лечения рака легкого

Метод лечения создается по нацпроекту «Наука и университеты» совместно с «НИИ ККБ № 1».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что разрабатываемый способ позволит систематизировать данные пациентов и качественно планировать медицинские процедуры. Кроме того, специалисты моделируют внесосудистый стент для пациентов с синдромом щелкунчика.

«Еще одна разработка — уникальный аналог нерва из нановолокон, который заменит импланты, применяемые в восстановительной хирургии нервов», — рассказал глава Кубани.

По словам губернатора, многие достижения кубанской науки в сфере здравоохранения не имеют аналогов.

«Уверен, разработки наших специалистов после окончания всех испытаний будут востребованными и найдут практическое применение в медицине», — написал Кондратьев в Telegram.

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