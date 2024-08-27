Ученые Эрмитажа обнаружили крепость времен ранней Византии в Туапсинском районе

Первые итоги раскопок на мысе Бескровном в поселке Новомихайловском подвели участники археологической экспедиции Эрмитажа.

Работы показали, что на месте раскопок расположены крепость раннего византийского периода, вероятно времен императора Юстиниана I. В этом месте также можно ожидать находку раннехристианского храма.

Специалисты расчистили хорошо сохранившуюся крепостную стену толщиной 2,25 м, предполагаемая высота — не менее 5 м. Археологи отмечают, что эта крепость была очень мощная даже по византийским меркам. Кроме того, ученые установили, что площадь сооружения вместе с башнями была около 1,5 га.

В ходе экспедиции также нашли много керамики, в том числе черепицу и напольную плитку.

«Археологи Эрмитажа заверили, что продолжат работы в Новомихайловском. По их словам, на мысе нас ждет еще немало открытий», — сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для изучения территории на мысе Бескровном в Новомихайловском поселении из Санкт-Петербурга приехали 15 сотрудников Эрмитажа.