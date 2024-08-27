Учения со взрывами и беспилотниками 27 августа проведут под Туапсе

На территории воинской часть в селе Агой во вторник с 9:00 до 18:00 будут проводить учения.

По данным местных властей, в ходе учений будут использовать пиротехнику и дроны.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает пресс-служба администрация Небугского сельского поселения в Telegram.

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