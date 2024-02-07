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Учения со стрельбой будут проводить в Ейском районе до конца весны

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-so-strelboj-budut-provodit-v-ejskom-rajone-do-kontsa-vesny
Учения со стрельбой будут проводить в Ейском районе до конца весны
Фото t.me/AEiskR

Тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации продлятся на полигоне «Ейский» до 31 мая.

Запуск мишеней возможен за пределами границ земельного участка полигона в районе села Воронцовка и поселка Морского. Проход людей на территорию полигона в целях безопасности в указанный период запрещен, сообщает пресс-служба Ейского района.

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