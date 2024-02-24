Учения со стрельбой 24 февраля пройдут в Новороссийске

Новороссийская военно-морская база предупредила жителей о проведении учений, в ходе которых могут быть слышны звуки выстрелов.

Тренировочные учения в городе-герое пройдут 24 февраля (в субботу) с 11:00 до 13:00.

«По информации Новороссийской военно-морской базы, учебно-тренировочные стрельбы пройдут в районе Восточного мола», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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