Учения со стрельбой 24 февраля пройдут в Новороссийске
Общество
24.02.2024 09:03
Новороссийская военно-морская база предупредила жителей о проведении учений, в ходе которых могут быть слышны звуки выстрелов.
Тренировочные учения в городе-герое пройдут 24 февраля (в субботу) с 11:00 до 13:00.
«По информации Новороссийской военно-морской базы, учебно-тренировочные стрельбы пройдут в районе Восточного мола», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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