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Учения со стрельбой 24 февраля пройдут в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-so-strelboj-24-fevralya-projdut-v-novorossijske
Учения со стрельбой 24 февраля пройдут в Новороссийске
Фото "Кубань 24"

Новороссийская военно-морская база предупредила жителей о проведении учений, в ходе которых могут быть слышны звуки выстрелов.

Тренировочные учения в городе-герое пройдут 24 февраля (в субботу) с 11:00 до 13:00.

«По информации Новороссийской военно-морской базы, учебно-тренировочные стрельбы пройдут в районе Восточного мола», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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