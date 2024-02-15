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СМИ: военные аэродромы на Юге проверили на устойчивость к ударам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-voennye-aerodromy-na-yuge-proverili-na-ustojchivost-k-udaram
СМИ: военные аэродромы на Юге проверили на устойчивость к ударам
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

В нескольких российских регионах на южном и западном стратегических направлениях прошли учения. В ходе учений военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам.

Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ написали «Известия».

Военные отработали восстановление аэродромов после массированных ударов. В частности они заделывали воронки, отстраивали взлетно-посадочные полосы и капониры.

Сообщается, что во время маневров учитывался опыт СВО. Участие в учениях принимали инженерно-саперные подразделения.

«Можно учесть много моментов: как защищать самолеты от тех же беспилотников, как их укрывать, как обеспечивать аэродромы средствами радиоэлектронной борьбы. В этих вопросах накоплен богатейший опыт, и его надо закреплять на учениях», — цитирует военного эксперта Василия Дандыкина газета «Известия».

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