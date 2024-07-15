Учения со стрельбами проведут утром и вечером 16 июля в морпорту Новороссийска

Силы Новороссийской военно-морской базы организуют плановые учения с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта.

В это время военные отработают на практике действия по отражению атаки безэкипажных катеров и беспилотников. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани проведут стрельбы, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Местных жителей и гостей города-героя просят не пугаться звуков стрельбы, сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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