ФСБ предотвратила угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

О предотвращении угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, попытку угона предприняла украинская разведка при поддержке стран НАТО.

Сообщается, что представители украинской разведки планировали завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и гражданство Италии.

Также в ФСБ сообщили, что военного пытались уговорить перегнать бомбардировщик и совершить посадку на территории Украины, сообщает RT.

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