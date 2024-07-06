После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск 26 человек остаются в ПВР

Пункт временного размещения развернули на базе городского спортивного комплекса.

Людей в ПВР обеспечили трехразовым горячим питанием и питьевой водой. На месте работают психологи и врачи.

Сотрудники специальных служб расчистили завалы в поврежденном многоквартирном доме. Эксперты подсчитывают ущерб. На месте работают правоохранительные органы.

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ситуацию на месте контролирует глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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