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Учения со стрельбами проведут 6 и 8 июля в акватории морпорта Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-so-strelbami-provedut-6-i-8-iyulya-v-akvatorii-morporta-novorossijska
Учения со стрельбами проведут 6 и 8 июля в акватории морпорта Новороссийска
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск запланированы на 6 и на 8 июля с 11:00 до 13:00.

Во время учений военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

Во время учений будут выполнять практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

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