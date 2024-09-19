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Учения со стрельбами пройдут в акватории морпорта Туапсе 20 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-so-strelbami-projdut-v-akvatorii-morporta-tuapse-20-sentyabrya
Учения со стрельбами пройдут в акватории морпорта Туапсе 20 сентября
Фото t.me/tuapseregionadm

Учения проведут силы Новороссийской военно-морской базы 20 сентября с 11:00 до 15:00.

В связи с проверкой практических действий с выполнением тренировочных стрельб в акватории морпорта Туапсе и на подходах к нему закроют движение судов и маломерных плавательных средств.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников. Телефоны оперативного дежурного НВМБ: 8(8617)26-27-28, 8(8617)26-35-39, телефон дежурного ИГПК АМП Туапсе: 8(86167)7-64-46, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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