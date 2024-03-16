Учения со стрельбами 16 марта пройдут в Новороссийске

Новороссийская военно-морская база предупреждает жителей и гостей города о проведении учений, в ходе которых могут быть слышны звуки выстрелов.

Тренировочные учения в городе-герое пройдут 16 марта (в субботу) с 11:00 до 13:00.

«В акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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