Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Учения с участием беспилотников пройдут на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-s-uchastiem-bespilotnikov-projdut-na-neftepererabatyvayushhem-zavode-v-tuapse
Учения с участием беспилотников пройдут на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
Фото пресс-службы администрации Туапсе

Об этом 7 ноября сообщили в отделе по делам ГО и ЧС Туапсинского района.

По данным ведомства, 7 ноября до 15:00 Туапсинский НПЗ будет проводить учения с привлечением беспилотного летательного аппарата.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не покидать рабочие места, сообщает пресс-служба Туапсинского района в Telegram.

Читайте также: квадрокоптер на проезжей части напугал жителей Туапсе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях