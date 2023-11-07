Учения с участием беспилотников пройдут на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе

Об этом 7 ноября сообщили в отделе по делам ГО и ЧС Туапсинского района.

По данным ведомства, 7 ноября до 15:00 Туапсинский НПЗ будет проводить учения с привлечением беспилотного летательного аппарата.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не покидать рабочие места, сообщает пресс-служба Туапсинского района в Telegram.

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