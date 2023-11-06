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Квадрокоптер на проезжей части напугал жителей Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kvadrokopter-na-proezzhej-chasti-napugal-zhitelej-tuapse
Квадрокоптер на проезжей части напугал жителей Туапсе
Фото t.me/chp_krd

Дрон нашли местные жители около 14:00 на улице Карла Маркса. На место прибыли экстренные службы.

«Просьба не волноваться: обнаружение квадрокоптера и дальнейшие действия экстренных служб проходили в рамках учебной тренировки», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на использование дронов вступил в силу в Краснодарском крае 12 декабря 2022 года. Запускать в небо беспилотники могут только сотрудники органов власти, местного самоуправления и организации, выполняющие гособоронзаказ.

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