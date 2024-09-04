Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Учения по уничтожению безэкипажных катеров пройдут 5 сентября в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-po-unichtozheniyu-bezekipazhnyh-katerov-projdut-5-sentyabrya-v-novorossijske
Учения по уничтожению безэкипажных катеров пройдут 5 сентября в Новороссийске
Фото Алины Сорокиной, «Кубань 24»

По информации Новороссийской военно-морской базы, вечером 5 сентября пройдут учения в акватории морпорта.

Учения запланированы на период с 21:00 до 23:00. Военные отработают практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Читайте также: беспилотник и 4 безэкипажных катера ВСУ уничтожили ВС РФ ночью в Черном море.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях