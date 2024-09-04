Учения по уничтожению безэкипажных катеров пройдут 5 сентября в Новороссийске
Общество
04.09.2024 11:16
По информации Новороссийской военно-морской базы, вечером 5 сентября пройдут учения в акватории морпорта.
Учения запланированы на период с 21:00 до 23:00. Военные отработают практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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