Учения по уничтожению безэкипажных катеров пройдут 5 сентября в Новороссийске

По информации Новороссийской военно-морской базы, вечером 5 сентября пройдут учения в акватории морпорта.

Учения запланированы на период с 21:00 до 23:00. Военные отработают практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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