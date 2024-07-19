Учения по локализации очага африканской чумы свиней прошли в Усть-Лабинске

В учениях приняли участие сотрудники ветеринарных служб десяти регионов страны.

Согласно сценарию, одна свинья пала и еще две заражены, есть риск, что поголовье могло подхватить африканскую чуму, крайне опасной болезнью с летальностью до ста процентов.

«Несмотря на жару, специалисты в защитных костюмах создали санитарную зону вокруг павшего животного, берут пробу и уничтожают труп», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Также по легенде территорию заполняют опилками и смачивают дезинфицирующим раствором. Устанавливается ветеринарно-санитарный пост.

«Все сейчас настроено на то, чтобы не допустить ни в коем случае в Краснодарском крае особо опасных карантинных заболеваний», ― объясняет директор ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» Олег Черных.

Если для человека африканская чума и ящур не опасны, то для животноводства такие заболевания чреваты серьезными экономическими последствиями.

«Это два экономически значимых заболевания, особо опасных заболевания, которые несут больший экономический урон и урон продовольственной безопасности того или иного региона», ― отмечает руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

Гостям представили технику и оборудование, которое используют ветеринарные службы Краснодарского края. В занятиях приняли участие около 200 специалистов из 10 регионов России.

«Столь масштабные учения проводятся один раз в год, но в каждом муниципальном образовании имеются квартальные планы по проведению межмуниципальных и региональных учений», ― рассказывает начальник отдела департамента ветеринарии Краснодарского края, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы департамента ветеринарии администрации Краснодарского края Алексей Басанкин.

Такие учения улучшают взаимодействие сразу нескольких ветслужб из разных регионов. Тренировка показала их готовность для оперативного реагирования в случаи чрезвычайной ситуации.

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