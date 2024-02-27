Учеников школы в станице Динской эвакуировали второй раз за последние два дня

Утром 27 февраля на электронную почту районного ЕДДС поступило сообщение об угрозе минирования школы № 1 в станице Динской.

Сотрудники оперативных служб незамедлительно прибыли в образовательное учреждение для проведения проверки. Находившихся в школе учеников, педагогов и сотрудников эвакуировали.

Проверка здания и помещений показала, что сигнал о минировании оказался ложным. Подозрительные предметы в образовательном учреждении не обнаружили, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Читайте также: более 1 тыс. детей эвакуировали из-за короткого замыкания в школе в станице Динской. Задымление в школе №1 на улице Тельмана заметили 26 февраля около 9:00. В соцсетях появилось видео с задымленным коридором и дымом из окна школы. Сообщалось, что учителя и ученики самостоятельно вышли из школы и стали ждать пожарных.