Более 1 тыс. детей эвакуировали из-за короткого замыкания в школе в Динской

Задымление в школе №1 на улице Тельмана в станице Динской заметили 26 февраля около 9:00.

В соцсетях появилось видео с задымленным коридором и дымом из окна школы. Сообщалось, что учителя и ученики самостоятельно вышли из школы и стали ждать пожарных.

Сообщение диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 9:12. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло короткое замыкание электроприбора без последующего горения.

Всего эвакуировали 1 тыс. 180 человек, из них около 1 тыс. — дети. На месте работали 20 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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