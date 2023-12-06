Ученики сыроеда из Сочи рассказали, что он запрещал жене кормить их младенца

Очередное заседание по уголовному делу, заведенному на блогера Максима Лютого, прошло в Лазаревском районном суде 6 декабря.

Сыроеда обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Во время судебного заседания прокурор прочел показания учеников Лютого. Они рассказали, что блогер-сыроед считал себя богом и был скептически настроен к традиционной медицине.

По их словам, Лютый очень грубо обращался со своей женой Оксаной Мироновой. Сыроед запрещал ей кормить их новорожденного ребенка, планирую «перепрограммировать» сына за счет физической и ментальной чистки, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», младенец блогера Максима Лютого и его супруги Оксаны Мироновой умер от истощения в начале марта. На родителей завели уголовное дело. По версии следствия, ребенок умер из-за длительного голодания. Родителя малыша умышленно не кормили его нормальной едой.