Мать блогера-сыроеда из Сочи заявила, что ее внука кормили из шприца

Младенец блогера Максима Лютого и его сожительницы Оксаны Мироновой умер от истощения в начале марта.

На родителей завели уголовное дело. По версии следствия, ребенок умер из-за длительного голодания. Родителя малыша умышленно не кормили его нормальной едой.

На очередном заседании в Лазаревском районном суде Сочи мать Лютого Нелли Фликман поделилась мнением, что в смерти ее внука виноваты оба родителя, а не только ее сын.

«Мне девочки рассказывали, что Оксана Миронова звонила, чтобы узнать. У нее не получалось кормить, и она пыталась кормить ребенка через шприц», — сказала мать Лютого.

Фликман добавила, что ей неизвестно, что было в шприце, из которого кормили ее внука. По ее мнению, младенца кормили молоком, как это обычно бывает, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Лазаревский районный суд Сочи начал рассматривать уголовное дело в отношении Максима Лютого. Его обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Лютый вину в смерти сына отказывается признавать.