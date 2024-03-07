Учебные стрельбы пройдут 7 и 9 марта в Новороссийске

В ближайшие дни силы Новороссийском военно-морской базы проведут учения на территории города.

В связи с этим 7 марта с 21:00 до 23:09 и 9 марта с 10:00 до 13:00 можно будет услышать звуки стрельбы в районе Восточного мола, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя призвали соблюдать спокойствие при звуках стрельб и доверять информации только из официальных источников.

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