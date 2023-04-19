Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Учебники истории с разделом о СВО поступят в российские школы с 1 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchebniki-istorii-s-razdelom-o-svo-postupyat-v-rossijskie-shkoly-s-1-sentyabrya
Учебники истории с разделом о СВО поступят в российские школы с 1 сентября
Фото unsplash.com

Об этом сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

По ее словам, в первую очередь новые учебники истории с разделом о специальной военной операции на Украине готовятся для учащихся 10 и 11 классов.

«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — цитирует Васильеву «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о планах включить в учебники истории раздел о СВО 2 декабря заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Также планируют выпустить учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
Синдром самозванца: что это и как бороться
Синдром самозванца: что это и как бороться
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  3. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  4. Бывшего замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» оштрафовали за аварию на Федоровском гидроузле
  5. Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет: что предлагают организаторы
  6. Число пациентов с корью в Краснодарском крае выросло до 29
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях