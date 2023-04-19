Учебники истории с разделом о СВО поступят в российские школы с 1 сентября

Об этом сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

По ее словам, в первую очередь новые учебники истории с разделом о специальной военной операции на Украине готовятся для учащихся 10 и 11 классов.

«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — цитирует Васильеву «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о планах включить в учебники истории раздел о СВО 2 декабря заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Также планируют выпустить учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации.