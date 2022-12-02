В России в учебники истории включат раздел о спецоперации на Украине
Общество
02.12.2022 14:24
Об этом 2 декабря заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам главы ведомства, новые программы в обязательном порядке будут включать в себя этот раздел. Новые единые программы уже подписаны и направлены в Минюст.
«Да, обязательно в учебниках это будет», — сказал Сергей Кравцов.
В раздел включат причины специальной военной операции. Кроме того, планируют создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации, сообщает РИА «Новости».
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