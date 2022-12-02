В России в учебники истории включат раздел о спецоперации на Украине

Об этом 2 декабря заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, новые программы в обязательном порядке будут включать в себя этот раздел. Новые единые программы уже подписаны и направлены в Минюст.

«Да, обязательно в учебниках это будет», — сказал Сергей Кравцов.