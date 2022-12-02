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В России в учебники истории включат раздел о спецоперации на Украине

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-v-uchebniki-istorii-vklyuchat-razdel-o-spetsoperatsii-na-ukraine
В России в учебники истории включат раздел о спецоперации на Украине
Фото unsplash.com

Об этом 2 декабря заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, новые программы в обязательном порядке будут включать в себя этот раздел. Новые единые программы уже подписаны и направлены в Минюст.

«Да, обязательно в учебниках это будет», — сказал Сергей Кравцов.

В раздел включат причины специальной военной операции. Кроме того, планируют создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации, сообщает РИА «Новости».

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