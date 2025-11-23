Участок водопровода капитально отремонтировали в станице Павловской

Работы на участке протяженностью около 8 км в западной части станицы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Масштабная работа по обновлению водопроводной сети в Павловской рассчитана на два года, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В этом году подрядчик уложил основной трубопровод. Специалисты провели гидравлические испытания. Сейчас абонентов переподключают к новому водопроводу.

В следующем году модернизацию сетей водоснабжения проведут в центре станицы — обновят 16,8 км коммуникаций.

Новые сети обеспечат качественное водоснабжение около 3,4 тыс. жителей Павловской.

Всего в рамках нацпроекта за три года на модернизацию жилищно-коммунальной отрасли региона направят порядка 8 млрд рублей. Из них 4,1 млрд — средства федерального бюджета, 3,8 млрд — краевого, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Читайте также: на модернизацию систем ЖКХ в Армавире выделят 30 млрд рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.