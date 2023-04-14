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Участок в районе озера Старая Кубань вернут мэрии Краснодара

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Участок в районе озера Старая Кубань вернут мэрии Краснодара
Фото Виктор Морозов

Вернуть земельный участок площадью 3,2 га компанию ООО «Специализированный застройщик «РенКапСтрой» обязал Арбитражный суд Краснодарского края.

«РКС-Краснодар» обратился в суд с ходатайством о назначении судебной экспертизы, удовлетворении требований о расторжении договора аренды и взыскания убытков — почти 500 млн рублей. Однако суд ходатайство отклонил и обязал компанию вернуть администрации города освобожденный участок.

Изначально истец требовал убытки в размере около 1,2 млрд рублей: из них 447,5 млн были затратами на подготовку строительства, оставшиеся 732,4 млн — упущенной выгодой.

Земельный участок расположен на улице Старокубанской, 2/21 — возле старого русла Кубани. Его арендовали на 10 лет в 2014 году, однако с самого начала были противоречия по допустимому строительству. Кроме того, на территории участка находится «Могильник городища на Дубинке» — охраняемый государством памятник археологии.

Отказ в возмещении убытков суд при первоначальном рассмотрении дела обосновал тем, что застройщик сам должен был проанализировать риски, когда арендовал проблемный участок, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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