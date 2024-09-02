Участок улицы Воровского протяженностью 2,6 км отремонтировали в Краснодаре
Общество
02.09.2024 15:31
Участок одной из центральных улиц краевой столицы привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Речь о дороге протяженностью 2 тыс. 656 метров на улице Воровского — от Северной до Атарбекова.
Здесь сняли старое дорожное покрытие, разместили выравнивающий слой, а затем уложили новый асфальт. Также привели в надлежащее состояние тротуары и бордюры.
Кроме того, на участке обновили разметку и установили новые дорожные знаки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.
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