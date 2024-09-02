Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Участок улицы Воровского протяженностью 2,6 км отремонтировали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastok-ulitsy-vorovskogo-protyazhennostyu-2-6-km-otremontirovali-v-krasnodare
Участок улицы Воровского протяженностью 2,6 км отремонтировали в Краснодаре
Фото t.me/deptrans_krd

Участок одной из центральных улиц краевой столицы привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Речь о дороге протяженностью 2 тыс. 656 метров на улице Воровского — от Северной до Атарбекова.

Здесь сняли старое дорожное покрытие, разместили выравнивающий слой, а затем уложили новый асфальт. Также привели в надлежащее состояние тротуары и бордюры.

Кроме того, на участке обновили разметку и установили новые дорожные знаки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре досрочно завершили ремонт дорог по нацпроекту из плана на 2024 год.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях