Участок улицы Воровского протяженностью 2,6 км отремонтировали в Краснодаре

Участок одной из центральных улиц краевой столицы привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Речь о дороге протяженностью 2 тыс. 656 метров на улице Воровского — от Северной до Атарбекова.

Здесь сняли старое дорожное покрытие, разместили выравнивающий слой, а затем уложили новый асфальт. Также привели в надлежащее состояние тротуары и бордюры.

Кроме того, на участке обновили разметку и установили новые дорожные знаки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

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