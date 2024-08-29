В Краснодаре досрочно завершили ремонт дорог по нацпроекту из плана на 2024 год

Речь идет о национальном проекте «Безопасные качественные дороги» — по нему с начала года в краевой столице отремонтировали 45 участков дорог. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов на прямом эфире «Радио Краснодар» утром 29 августа.

Мэр добавил, что сейчас идет строительство дороги на улице Ратной Славы — там завершили основные работы, а полностью сделают участок в течение месяца.

Наумов подчеркнул, что вопрос дорог в Краснодаре — один из самых актуальных. Поэтому при поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева разрабатывается долгосрочная программа — на 10 лет по строительству и реконструкции уличной дорожной сети Краснодара.

Глава города пообещал, что скоро ее представят местным жителям с разбивкой по годам, сообщили в пресс-службе администрации города.

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