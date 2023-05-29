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Участок улицы Симферопольской в Краснодаре временно станет односторонним

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastok-ulitsy-simferopolskoj-v-krasnodare-vremenno-stanet-odnostoronnim
Участок улицы Симферопольской в Краснодаре временно станет односторонним
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Одностороннее движение организуют в ночь с 29 на 30 мая на участке улицы Симферопольской от Уральской до Новороссийской в сторону ж/д переезда.

Ограничения движения связаны с ремонтными работами на улице Симферопольской. Как только на участке закончат переустройство инженерных коммуникаций, схема движения станет прежней.

Весь транспорт, который выезжает из промзоны через переезд на Новороссийскую, сможет повернуть только направо, в сторону Дежнева. Автомобилистам, которые едут по Новороссийской от Лизы Чайкиной для выезда на Уральскую, советуют использовать для объезда одностороннего участка улицу Дежнева, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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